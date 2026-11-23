Un mois après l'attentat de Trappes, départ de Marseille d'une marche pour le "vivre-ensemble"

Les participants à une marche pour le "vivre-ensemble", de Marseille à Trappes, posent avant leur départ, le 23 novembre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Quinze marcheurs ont pris le départ lundi à Marseille d'un parcours de près de 800 km en douze étapes jusqu'à Trappes pour prôner "le vivre-ensemble", un mois après l'attentat raciste des Yvelines.

Les organisateurs, soutenus par des élus de la mairie de Marseille, décrivent "une marche citoyenne, pacifique et apolitique, ouverte à toutes et à tous, dans l'esprit de la Marche pour l’égalité de 1983", dite "marche des beurs" qui avait relié Marseille à Paris.

Premières étapes : Salon-de-Provence, Cavaillon et Avignon, avant d'arriver à Trappes aux alentours de Noël.

Le 23 octobre, Pengo Bossio Wangi, Français noir, a été tué à Trappes par Kévin Tessier, qui a blessé sept autres personnes, dont plusieurs d'origine africaine ou maghrébine. L'auteur de l'attaque raciste a reconnu avoir "spécifiquement ciblé des personnes (...) de type musulman ou africain ou nord-africain".

Des participants à une marche pour le "vivre-ensemble", de Marseille à Trappes, dont son initiateur Abdel Eddarraz, à droite, le 23 novembre 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

"On souhaite créer un effet de fraternité et on veut dire +assez à la division, assez à ces partis politiques et à ces médias qui essayent de nous fracturer en permanence+", explique à l'AFP l'initiateur de la marche, Abdel Eddarraz, un gestionnaire immobilier de Millau (Aveyron).

Il ambitionne de "reconquérir le coeur des Français" et "rappeler à nos politiques qu'aujourd'hui on ne peut pas être divisés".

Venue parcourir les premiers kilomètres au départ de l'emblématique Vieux-Port, une ancienne participante de la marche de 1983, Françoise Savoye, estime que "40 ans après, tout a régressé". "Il faut à nouveau se battre parce qu'il y avait un message en 1983 qui était +pour avancer il faut du mélange+". Ça reste toujours valable", note la retraitée.

Le 3 décembre 1983, 100.000 personnes avaient accueilli dans la liesse à Paris la "Marche pour l'égalité et contre le racisme" partie de Marseille sept semaines plus tôt.

Rebaptisée par certains médias "La marche des beurs" (arabe en verlan), elle était apparue comme le premier "coup de gueule" des jeunes de banlieues de la deuxième génération d'immigrés, à l'issue d'une année marquée par une longue liste de jeunes tués dans des cités.

"Je ne sais pas pour combien de temps je suis partie, c'est l'aventure, et le but c'est d'être avec des gens et de pouvoir se parler, de créer du lien", a confié lundi Aïcha Cherif, mère de famille de Briançon (Hautes-Alpes).