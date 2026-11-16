Un ministre américain veut savoir si Nvidia avait connaissance d'une contrebande de puces

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a sommé dimanche le géant de la tech Nvidia d'expliquer s'il avait sciemment ignoré une contrebande de ses puces pour l'IA vers la Chine ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a sommé dimanche le géant de la tech Nvidia d'expliquer s'il avait sciemment ignoré une contrebande de ses puces pour l'IA vers la Chine, jugeant secondaire le scandale au coeur du départ de son patron Jensen Huang, soutenu par Elon Musk dans une lettre ouverte.

En poste depuis 1993, Jensen Huang a démissionné jeudi après une polémique sur ses relations extraconjugales, en particulier avec une femme d'affaires chinoise, Alice Huang, soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine.

L'entreprise Megaspeed International, basée à Singapour, qui affirme qu'elle y travaillait jusqu'en août 2025, est soupçonnée par les États-Unis d'avoir détourné des puces Nvidia vers la Chine malgré les restrictions en vigueur. Le ministère de la Justice mène une enquête pénale.

Le logo de Megaspeed à Singapour, le 10 novembre 2026 ( AFP / Taryn NG )

"Ce qui importe davantage, c'est d'examiner si Nvidia avait une culture de conformité aux restrictions américaines à l'exportation", a déclaré le secrétaire au Trésor sur la chaîne Fox News.

"Qui savait ? Parce que ces sociétés-écrans étaient évidentes, elles faisaient l'objet d'enquêtes. Nvidia s'en est-il servi pour contourner (les restrictions) et vendre des puces aux Chinois ?", s'est-il interrogé, alors que le président Donald Trump doit se rendre en Chine cette semaine pour un sommet et rencontrer son président, Xi Jinping.

Selon le ministre, "seulement 1 %" des puces vendues à Singapour y sont restées, alors que Nvidia y facturait en 2024 plus de 20 % de ses ventes mondiales.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent témoigne devant une commission parlementaire, le 15 septembre 2026 à Washington ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Or Washington interdit l'exportation vers la Chine de ses puces d'IA les plus avancées au nom de la sécurité nationale. Donald Trump n'a autorisé fin 2025 que la vente des H200, des puces haut de gamme d'une génération antérieure, et "rien au-dessus", a rappelé Scott Bessent.

Quant à savoir si Alice Huang travaillait pour Pékin, "ça m'est égal", a-t-il lâché.

Le ministre a réclamé des réponses du conseil d'administration "dans les dix prochains jours". Il a appelé le groupe à "un remaniement radical" et à chercher son prochain patron à l'extérieur. En attendant, la directrice financière, Colette Kress, assure l'intérim.

Soutien à Jensen Huang

Dans le même temps, Elon Musk (Tesla, SpaceX) et plusieurs figures de la Silicon Valley comme le fondateur d'Uber Travis Kalanick ont signé une lettre ouverte réclamant le retour à son poste de Jensen Huang.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, au salon Computex à Taipei, le 1er juin 2026 à Taïwan ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les 157.000 signataires demandent au conseil d'administration du groupe de "ramener Jensen pendant qu'une enquête indépendante établit les faits", sauf à fournir "des preuves convaincantes que son éviction est dans l'intérêt de Nvidia".

"Jensen mérite une procédure équitable, pas un tribunal populaire", écrivent les organisateurs, qui se disent indépendants de Nvidia et de M. Huang.

Sous la houlette de l'homme au blouson de cuir, Nvidia est devenu un investisseur incontournable de la Silicon Valley, finançant centres de données et start-up, au point de gagner le surnom de "banque centrale de l'IA" mais aussi le reproche d'alimenter une bulle spéculative.

Le groupe a vu partir en fumée quelque 500 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis l'éclatement du scandale. Et ses résultats trimestriels doivent être publiés mardi.

Selon le Financial Times, Jensen Huang a évoqué un possible retour avec des proches, et l'un de ses alliés dit constituer une cellule de crise formée de dirigeants pour chercher l'appui de la Maison Blanche.

A Washington, l'affaire Huang crée des remous. Toujours d'après le Financial Times, quatre agences fédérales ont poussé pour inscrire Megaspeed sur une liste noire tenue par le ministère du Commerce, qui ne l'a pas fait.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent (g) et le ministre américain du Commerce Howard Lutnick dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 6 août 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Scott Bessent a rejeté la responsabilité sur son collègue Howard Lutnick, ministre du Commerce, et ce quelques jours après la débâcle de leur camp républicain aux élections de mi-mandat.

Jensen Huang a accepté d'être entendu par trois commissions de la Chambre des représentants, a confirmé dimanche sur CBS un élu. Les dates, dans les prochaines semaines, restent à fixer.

Il s'agit notamment de comprendre "dans quelle mesure cette potentielle espionne chinoise (Alice Huang, ndlr) a influencé la philosophie de Nvidia", ce qui a pu peser sur la politique américaine en matière d'IA et de contrôle des exportations, a expliqué le républicain John Moolenaar.