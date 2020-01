Un «million de milliards» d'animaux morts en Australie : ce que veulent dire ces chiffres

Le chiffre « 1 » suivi de quinze « 0 ». Un million de milliards, soit autant qu'un milliard de millions. Ces chiffres qui donnent le vertige correspondraient, selon deux chercheurs français, au nombre minimum d'animaux morts dans les incendies qui se sont déclarés depuis septembre en Australie.Cette triste statistique, publiée vendredi sur le site The Conversation et relayée depuis plus largement dans la presse, est une réponse à un autre chiffre massivement partagé ces dernières semaines : 500 millions d'animaux seraient morts dans les feux australiens, un chiffre réévalué à un milliard. Avec leur article, le systématicien Philippe Grandcolas et le parasitologue Jean-Lou Justine entendent revoir à la hausse, --et pas qu'un peu--, l'estimation admise jusqu'alors.Comment expliquer un tel différentiel ? Le professeur Chris Dickman de l'Université de Sydney, à l'origine des premiers chiffres l'a lui-même précisé : il n'a pris en compte que les mammifères (à l'exception des chauves-souris), les oiseaux et les reptiles. Pas les amphibiens, les insectes et d'autres invertébrés. Sur les seules catégories choisies, Grandcolas et Justine ne semblent rien trouver à redire aux calculs de Dickman, eux-même extrapolés à partir de la surface d'habitat sinistré.« Biodiversité discrète »Cependant, on ne peut pas limiter la définition de la biodiversité aux espèces pour lesquelles nous avons de l'affection, expliquent en substance les chercheurs. « Les arthropodes (parmi lesquels les vers et les insectes, ndlr) se comptent par dizaines de millions et nombre d'entre eux sont impactés directement par les feux, tout autant que les mammifères ou les oiseaux », écrivent-ils. L'hécatombe qui touche ces animaux-ci affecte la chaîne alimentaire et la possibilité pour les prédateurs de se nourrir.Sans oublier les parasites, ces petites bêtes qui vivent au sein d'autres organismes et qui sont une « ...