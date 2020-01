Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un milliardaire japonais annule une émission de téléréalité qui promettait la Lune Reuters • 30/01/2020 à 14:34









UN MILLIARDAIRE JAPONAIS ANNULE UNE ÉMISSION DE TÉLÉRÉALITÉ QUI PROMETTAIT LA LUNE TOKYO (Reuters) - Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui a fait fortune dans la vente en ligne, s'est retiré d'un projet d'émission de téléréalité qui devait l'aider à trouver l'âme soeur pour voyager avec lui vers la Lune à bord d'un vol de la compagnie SpaceX d'Elon Musk. En association avec la plateforme de vidéo en streaming AbemaTV, l'entrepreneur de 44 ans, sélectionné pour ce premier vol commercial prévu en 2023, avait lancé un projet de téléréalité intitulé "Full Moon Lovers" (Les amants de la pleine lune). Le concept était de trouver une compagne âgée d'au moins 20 ans qui partirait avec lui vers la Lune. Le futur touriste de l'espace entendait ainsi "envoyer de l'amour" depuis l'espace et promouvoir, ajoutait-il mi-janvier, "la paix dans le monde". Près de 28.000 femmes ont déposé leur candidature. Dans une série de tweets diffusés jeudi, Maezawa annonce qu'il se retire du projet et demande donc son annulation, invoquant des raisons personnelles et exprimant ses doutes sur cette émission. "Penser que 27.722 femmes, avec des intentions et un courage sincères, ont consacré de leur temps précieux pour se porter candidate me fait éprouver des remords extrêmes au moment d'annoncer cette décision égoïste", ajoute-t-il avant de présenter ses excuses aux candidates et au personnel d'AbemaTV. Le fondateur et ex-PDG du site de vente de vêtements en ligne Zozo, qu'il a vendu l'an passé à Softbank, est un habitué des projets lancés à grand renfort de publicité qui n'aboutissent pas tous, comme sa Zozosuit, une combinaison à marqueurs censée permettre une mesure fine des mensurations s'inspirant des techniques de capture du mouvement mises au point dans les industries du cinéma et du jeu vidéo. (Sam Nussey; version française Henri-Pierre André, édité par Simon Carraud)

