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Un militaire russe tué à Saint-Pétersbourg dans l'explosion de sa voiture
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 12:06

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Un militaire russe a été tué jeudi par l'explosion du véhicule qu'il conduisait à Saint-Pétersbourg, a annoncé le comité d'enquête russe qui a ouvert une enquête pour meurtre.

Le grade de ce militaire n'a pas été précisé. Selon le journal en ligne Fontanka, il s'agirait d'un colonel, ce que Reuters n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat.

Un autre militaire avait été tué le 27 août dernier dans le même district de Pouchkinsky à Saint-Pétersbourg. D'autres attentats à la voiture piégée ont eu lieu à Moscou ou en Crimée ces derniers mois.

Les services de renseignement ukrainiens, qui ont revendiqué l'assassinat de plusieurs officiers en Russie depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par les forces russes en février 2022, n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

(Rédigé par le bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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