Un membre du staff médical des Bleus écarté pour avoir parlé

Petit chef ! Hervé Collado, médecin en chef de l’équipe de France, n’a apparemment pas apprécié que Marc Retali, nommé podologue dans le staff, parle publiquement de sa nomination. Oui oui, vous avez bien lu.

L’Équipe relève que Collado aurait décidé d’écarter Retali de son équipe après avoir livré un long entretien à RMC , dans lequel il exprime toute sa joie de faire partie du projet. « Le devoir de réserve n’a pas été respecté », a communiqué l’entourage de Collado à L’Équipe, ce qui aurait provoqué le départ précipité du spécialiste des pieds. …

ABS pour SOFOOT.com