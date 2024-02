Un médecin spécialisé sur deux est en dépassement d’honoraires, alerte UFC-Que choisir

Une envolée des prix des soins. UFC-Que choisir alerte, ce jeudi 22 février, sur l'ampleur des dépassements d'honoraires par les médecins spécialisés et dénonce « des chiffres alarmants ». Selon l'association de consommateurs, qui s'appuient sur les données de l'Assurance maladie, plus de la moitié des médecins spécialistes appliquent des dépassements d'honoraires.

Une pratique qui ne cesse d'augmenter avec les années, alerte également UFC-Que choisir. 52,2 % de médecins spécialistes appliquaient un dépassement d'honoraires en 2021, contre 45,8 % cinq ans plus tôt.

Huit spécialités ont été prises en compte dans cette nouvelle étude. La gynécologie est celle qui pratique le plus de dépassements, avec 71,4 % des praticiens concernés en 2022 et avec un dépassement le plus élevé. Cette année-là, il fallait compter en moyenne 50,60 euros pour une consultation de base fixée à 30 euros. Pour les psychiatres, les patients se sont acquittés en moyenne de 13,70 euros de dépassement, alors que le tarif de base de remboursement à la Sécurité sociale s'élève à 50,20 euros.

Outre les tarifs de plus en plus élevés, les dépassements d'honoraires montrent une profonde disparité territoriale. Une consultation peut ainsi être « jusqu'à 2,5 fois plus onéreuse d'un département à l'autre ». De manière