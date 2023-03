information fournie par So Foot • 29/03/2023 à 10:19

Un maxi best of McTominay

Grand artisan de la victoire de l'Écosse face à l'Espagne ce mardi soir (2-0), Scott McTominay s'est offert un deuxième doublé lors de ces qualifications à l'Euro 2024. Une performance majuscule qui propulse le milieu de Manchester United comme l'un des leaders d'une génération écossaise promise à un avenir plus radieux.

En réalisant l’exploit de battre l’Espagne dans un Hampden Park en transe ce mardi soir (2-0), l’Écosse s’est offert la tête du groupe A. Un succès majeur pour la Tartan Army en vue de la qualification pour l’Euro 2024 permis par un récital de son milieu de terrain McTominay. Auteur d’un doublé – trois jours après avoir claqué un autre doublé contre Chypre –, Scott de son prénom a une nouvelle fois placé la barre haut. Pourtant, le natif de Lancaster doit se contenter des miettes en club, barré par la concurrence de Casemiro.

La bouffée d’air internationale

À l’image de son équipe, décomplexée et valeureuse, McTominay a été le premier à frapper lors de cette rencontre. Après un pressing à la gorge de Robertson sur Porro côté gauche, le latéral des Reds a intelligemment glissé le cuir au Mancunien qui a fait trembler les filets grâce à un plat du pied sécurité, imparable pour Kepa (6 e ). Métronome au milieu de terrain avec quatre récupérations à son actif, le numéro 4 a mangé l’entrejeu de la Roja avec son compère McGregor. Positionné au poste de milieu défensif, McTominay n’a jamais hésité à se projeter vers l’avant pour faire trembler la défense espagnole, conscient que son mètre 91 pouvait être une arme redoutable. Deuxième situation pour lui en seconde période : après un magnifique travail de Tierney couloir gauche, McTominay, à la retombée du centre contré de son coéquipier, a envoyé sa meilleure volée en une touche de balle pour inscrire le but du break (51 e ). Touché par la grâce, le milieu de la Tartan Army s’est même permis d’aller chambrer vicieusement Kepa en toute fin de match sur l’un de ses arrêts. Des qualités de buteur que l’on ne soupçonnait pas pour ce joueur aux 39 capes, auteur d’un pion en sélection avant cette semaine et qui en est donc désormais à 5 unités au compteur.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com