Un mathématicien annonce la résolution d'un des plus célèbres problèmes du monde avec l'aide de l'IA

Le chercheur Levent Alpöge le 7 octobre 2026 à New York, aux États-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sean Zanni )

Le chercheur Levent Alpöge a affirmé vendredi avoir résolu l'hypothèse de Riemann, considérée par certains comme le problème de mathématiques le plus important du monde, avec l'aide d'un modèle d'intelligence artificielle (IA) d'Anthropic.

Coup de théâtre, quelques heures plus tard, un professeur de mathématiques de l'université de Stanford, Ravi Vakil, a rapporté qu'un étudiant postdoctorant au sein de la même faculté avait soumis indépendamment sa propre démonstration. L'un et l'autre ont été contactés par l'AFP mais n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Chercheur turco-américain, employé d'Anthropic, Levent Alpöge n'a publié vendredi qu'un récit de ces travaux sur son site personnel et non la démonstration intégrale, qui fait plus de 250.000 pages selon lui et n'a pu être vérifiée par aucun autre mathématicien.

L'hypothèse de Riemann fait partie des sept problèmes dits du millénaire, une liste créée en 2000 par l'organisation pour la recherche Clay Mathematics Institute, qui a promis de verser un million de dollars pour la résolution de l'un d'entre eux.

Y figure également l'équation dite de Navier-Stokes, résolue début septembre par l'un des modèles d'IA d'OpenAI en moins de quatre jours, événement qui avait suscité un séisme dans le monde des mathématiques.

Chercheur turco-américain, employé d'Anthropic, Levent Alpöge n'a publié qu'un récit de ces travaux sur son site personnel et non la démonstration intégrale ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

À l'époque, le mathématicien australien Tristan Buckmaster avait publié un message dans lequel il s'interrogeait sur le projet d'OpenAI, dont il avait eu vent, y voyant des similarités avec ses propres travaux.

Il travaillait avec Levent Alpöge, le même chercheur qui a fait état vendredi de ses découvertes concernant l'hypothèse de Riemann.

L'hypothèse de Riemann, formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernhard Riemann, porte sur la répartition des nombres premiers. De nombreux théorèmes et algorithmes sont fondés sur cette hypothèse.

"Moment monumental"

L'augmentation des capacités de l'IA a permis une série d'avancées dans le domaine des mathématiques depuis l'an dernier.

Outre l'équation de Navier-Stokes, OpenAI a annoncé début octobre avoir résolu 377 problèmes différents ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Outre l'équation de Navier-Stokes, OpenAI a annoncé début octobre avoir résolu 377 problèmes différents.

"C'est un moment monumental dans l'histoire de l'humanité", a commenté auprès de l'AFP Brian Conrey, considéré comme l'une des principales références en matière de travaux sur l'hypothèse de Riemann, qui n'a pas encore pu vérifier la preuve.

"C'est la chose la plus importante qu'on ait jamais vue en mathématiques", a-t-il estimé. "Certains ne vont pas être d'accord, mais c'est quelque chose de majeur."

Sollicité par l'AFP, Anthropic n'a pas donné suite dans l'immédiat. Levent Alpöge a seulement indiqué avoir utilisé l'interface IA Claude, sans mentionner de quelle version il s'agissait.

"Ce résultat en lui-même ne va pas avoir d'impact immédiat, (...) mais la compréhension qu'il amène va avoir beaucoup, beaucoup d'applications dans les prochains mois et années", a analysé Nestor Guillen, professeur à l'université NYU (New York University).

Certains ont vu dans cette démonstration l'illustration d'une IA de plus en plus puissante, qui présente des risques accrus.

"L'hypothèse de Riemann était le défi le plus souvent cité comme un avertissement", a expliqué, sur le réseau social X, le chercheur Eliezer Yudkowsky, parmi les figures les plus alarmistes de la tech sur les menaces que l'IA ferait peser sur l'humanité.

Nestor Guillen a vu dans cet événement un développement plus positif que dans le cas de l'équation de Navier-Stokes.

La démonstration de l'hypothèse de Riemann est, en effet, le résultat du travail d'un chercheur assisté par un modèle d'IA, et non le pur produit d'une intelligence artificielle seule, a-t-il fait valoir.

Pour lui, "c'est fait d'une manière plus respectueuse de la méthode et des pratiques scientifiques".