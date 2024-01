information fournie par So Foot • 28/01/2024 à 17:52

Un match nul dingue entre Lorient et Le Havre, Reims et Strasbourg piétinent

Dans un match fou, Lorient et Le Havre sont restés dos à dos (3-3), alors que Reims et Strasbourg ont également dû se contenter d'un point contre Nantes et Clermont.

Méfiez-vous des résultats, c’était loin d’être nul.

Si la rencontre entre le Stade de Reims et le FC Nantes paraissait alléchante sur le papier, elle a finalement été assez terne (0-0) . Ce sont les gardiens qui ont été à l’honneur ce dimanche. Alban Lafont s’est montré décisif en sortant la reprise de volée d’Amadou Koné en première période. Yehvann Diouf, quant à lui, s’est imposé en deux temps devant Florent Mollet avant d’arrêter le penalty de Tino Kadewere dans les vingt dernières minutes. Les portiers respectifs offrent un point à chaque équipe, même s’il ne semble arranger personne.…

