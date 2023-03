information fournie par So Foot • 21/03/2023 à 11:42

Un match de D3 néerlandaise interrompu par… un homme en scooter

Les spectateurs du match entre Veenhuizen et le Vitesse 63 ne s’attendaient sans doute pas à assister à une telle scène. Cette rencontre de bas de tableau de troisième division néerlandaise a dû être interrompue pour une raison totalement improbable : sorti de nulle part, un homme en scooter est arrivé à toute allure sur la pelouse avant de faire un dérapage et de s’arrêter près du rond central. Interpellé par les joueurs, l’invité surprise a échangé quelques mots sans descendre de son scooter avant de quitter le terrain quelques secondes plus tard.…

VP pour SOFOOT.com