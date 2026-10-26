Un match de Coupe de France interrompu à cause d'un couteau en tribunes

Le sixième tour de Coupe de France n’a pas seulement été le théâtre d’exploits et de scènes de liesse. En Loire-Atlantique, il aurait même pu tourner au drame. Comme le rapporte Ouest-France , la rencontre entre l’ES Vigneux-de-Bretagne (R2) et Fontenay Vendée (N2) a ainsi été interrompue pendant une demi-heure à cause d’un individu ayant sorti un couteau en tribunes .

Une lame de 20 centimètres

« Impressionnant » selon le quotidien, qui parle d’une lame de 20 centimètres environ, le couteau a semble-t-il été sorti en plein match , provoquant un mouvement de foule en tribunes, avant que le spectateur incriminé ne soit neutralisé par un supporter, rapidement aidé par plusieurs personnes dans les gradins. La gendarmerie est ensuite directement intervenue sur le complexe sportif où se déroulait la rencontre pour appréhender le responsable.…

JF pour SOFOOT.com