Un match avec l’Espagne pour l’organisation du Final Four de Ligue des nations ?

Encore un match face à l’Espagne. Où se tiendra le Final Four de la Ligue des nations ? Alors que la phase de poules arrive à son terme ces jours-ci, la question reste en suspens. Selon les informations de Marca , les fédérations française et espagnole se sont portées candidates auprès de l’UEFA.

Lyon et Saint-Étienne à l’honneur ?

Le choix dépendra notamment des participants, alors que les quarts de finale se disputeront en mars 2027. « La France est candidate à l’organisation du Final Four de la Ligue des nations, au mois de juin prochain, si elle se qualifie » , avait récemment affirmé Philippe Diallo dans les colonnes de Ouest France. Si tel devait être le cas, le Groupama Stadium et Geoffroy Guichard seraient les deux stades retenus , avec une demie chacun puis la finale à Lyon (et la petite finale dans le Forez). De l’autre côté des Pyrénées, le Santiago Bernabeu et le stade José-Zorrilla de Valladolid auraient été proposés.…

TB pour SOFOOT.com