"Un massacre en silence": la famine rôde au Tigré

Des ouvriers transportent des sacs de blé pour 4.503 personnes ayant fui les violences dans la région éthiopienne du Tigré, à Mekele le 22 juin 2021 ( AFP / Yasuyoshi CHIBA )

Derrière le fracas des combats, la faim avance en silence: dans la région éthiopienne du Tigré ravagée par la guerre depuis plus de dix mois, des mères de famille racontent avoir dû nourrir leurs enfants avec des feuilles d'arbres pour les maintenir en vie.

Ces femmes se frayent un chemin entre les combats à la recherche d'aide alimentaire, tout en guettant les signes de malnutrition chez les plus jeunes: apathie, éruptions cutanées, perte d'appétit...

Ces symptômes sont de plus en plus fréquents et laissent présager le pire, selon des documents internes et des photographies d'une agence humanitaire consultés cette semaine par l'AFP qui détaillent des décès par famine dans deux zones.

D'autres cas de décès causés par la faim sont suspectés.

"Avant la guerre, ma fille était en bonne santé physique et mentale (...) Regardez-la maintenant. Ca fait des semaines qu'elle a perdu l'appétit. Elle ne peut pas marcher, elle a perdu son sourire", déclare la mère d'un enfant de 20 mois dans la ville d'Adigrat, selon un témoignage fourni par l'agence.

Carte localisant le Tigré en Ethiopie ( AFP / )

Cette dernière a partagé ces documents à condition de rester anonyme, craignant des sanctions du gouvernement éthiopien qui a suspendu les opérations de plusieurs ONG.

Cela fait près de trois mois que l'ONU a alerté que 400.000 personnes à travers le Tigré ont "franchi le seuil de la famine".

Depuis, la situation n'a fait qu'empirer dans cette région du nord de l'Ethiopie, soumise à un "blocus de facto", selon l'ONU, qui empêche la plupart de l'aide humanitaire d'arriver.

Après des mois de combats et de massacres qui ont fait des milliers de morts, les médecins redoutent une nouvelle vague de décès provoquée par une famine similaire à celle qui a rendu l'Ethiopie tristement célèbre dans les années 1980.

- "Pire qu'une mort par balle" -

"C'est un massacre en silence", affirme à l'AFP le Dr Hayelom Kebede, directeur de recherche à l'hôpital Ayder à Mekele, dans la capitale du Tigré.

"Le pire avec la famine, c'est que vous verrez des gens dans les bras de la mort, mais ils ne mourront pas immédiatement. Ca prend du temps, une fois que leur corps a été affaibli, et affaibli, et affaibli. C'est pire qu'une mort par balle."

Des personnes déplacées par les violences dans la région éthiopienne du Tigré, attendent une distribution d'aide alimentaire à Mekele, le 22 juin 2021 ( AFP / Yasuyoshi CHIBA )

Les combats ont débuté en novembre au Tigré après que le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, y a envoyé des troupes pour renverser les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qu'il accuse d'avoir orchestré des attaques contre des camps militaires fédéraux.

Les combats ont perturbé les récoltes dans cette région déjà en situation d'insécurité alimentaire. Certains combattants ont aggravé encore la situation en bloquant et pillant l'aide alimentaire.

Le TPLF a repris la majeure partie du Tigré fin juin.

Les forces gouvernementales se sont alors pour la plupart retirées et le bureau d'Abiy Ahmed a annoncé un cessez-le-feu humanitaire. Mais très peu d'aide est arrivée: selon les Etats-Unis, moins de 10% des fournitures nécessaires ont pu être acheminées le mois dernier.

Les dirigeants fédéraux accusent le TPLF d'entraver les accès, avec leurs récentes offensives dans les régions voisines de l'Afar et de l'Amhara.

La semaine dernière, l'ONU a affirmé que des centaines de camions d'aide humanitaire ne sont "pas revenus" du Tigré.

- "Siège" -

Un enfant qui a fui les violences dans la région éthiopienne du Tigré, attend une distribution d'aide alimentaire à Mekele le 22 juin 2021 ( AFP / Yasuyoshi CHIBA )

"Les Etats-Unis sont consternés par les informations faisant état de gens morts de faim en Ethiopie", a déclaré à l'AFP un porte-parole du département d'Etat cette semaine.

"Les accès routier et aérien, qui avec l'électricité, les télécommunications, l'activité bancaire et l'approvisionnement en carburant sont essentiels pour permettre l'acheminement de l'aide, sont refusés par le gouvernement éthiopien, ce qui est le signe d'un état de siège".

Le président américain Joe Biden a signé vendredi un décret permettant à son administration de prendre des sanctions contre les protagonistes du conflit, s'ils ne s'engagent pas vers une solution négociée.

À l'hôpital Ayder, la pénurie est partout.

Au moins 50 enfants sont en soins intensifs pour malnutrition mais les médecins sont impuissants, affirme le Dr Hayelom.

Une distribution de nourriture à Baker, dans la région du Tigré en Ethiopie, le 11 juillet 2021 ( AFP / EDUARDO SOTERAS )

"Nous avions l'habitude de fournir des nutriments à ces enfants mais nous n'avons plus de médicaments et plus de stock de nourriture. On ne peut pas les aider", explique-t-il.

Un premier vol humanitaire de l'UE a atterri à Mekele le 11 septembre avec à son bord des aliments thérapeutiques pour les enfants malnutris. Mais une partie de la cargaison, des médicaments, a été retirée par les autorités éthiopiennes avant son décollage d'Addis Abeba, selon un rapport de l'agence humanitaire des Nations Unies (Ocha).

Des médecins et infirmières ne peuvent même pas utiliser leur salaire en raison de la suspension des opérations bancaires et doivent vivre de "kolo", un plat d'orge grillé, ajoute Hayelom.

Il a tenté d'alerter le ministère de la Santé. "Ils ont répondu: +Oui, nous sommes également inquiets+, mais ils n'ont aucun pouvoir" autre que de soumettre le sujet au Premier ministre, explique-t-il.

- Horizon "catastrophique" -

Une mère et ses enfants déplacés par les violences dans la région éthiopienne du Tigré, attendent de recevoir une aide à Mekele, le 22 juin 2021 ( AFP / Yasuyoshi CHIBA )

Hors de Mekele, des poches de famine sont déjà apparues.

L'administration intérimaire du Tigré mise en place par Abiy Ahmed avait signalé en avril "environ huit" cas de morts de ce type dans la ville d'Ofla.

Plus récemment, trois autres décès ont été confirmés à Mehoni, à environ 120 kilomètres au sud de Mekele, et deux à Adwa, à environ 160 kilomètres au nord-ouest, selon les documents de l'agence d'aide examinés par l'AFP.

Bien que les combats dans la région se sont largement calmés ces derniers mois, certaines parties du Tigré restent inaccessibles, ce qui empêche une vision globale de la situation.

Les dirigeants du TPLF ont affirmé que 150 personnes sont mortes de faim en août et qu'un million d'autres "risquaient une famine mortelle" - des chiffres impossibles à vérifier.

L'Unicef a estimé en juillet que plus de 100.000 enfants pourraient souffrir de malnutrition mortelle au cours des 12 prochains mois, soit 10 fois plus que la moyenne annuelle.

De nombreux Tigréens redoutent une famine comme celle des années 1980, également causée par un conflit interne et qui a fait, selon l'ONU, environ un million de morts.

rcb/txw/sva/md/sba