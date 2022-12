Un Maroc aux accents ibériques

Sur le terrain, jamais une sélection marocaine en Coupe du monde n'a eu autant l'accent espagnol que celle emmenée par Walid Regragui, au Qatar. Que ce soit parmi les joueurs ou au sein du staff, l'imprégnation culturelle ibérique est indéniable.

"Connaissant personnellement Regragui, je peux vous affirmer qu'il se renseigne énormément sur le foot espagnol, leurs méthodes d'entraînement, leurs systèmes de jeu, et qu'il les applique si les possibilités le lui permettent." Gabriel Hicham Guedira

Le ballon est au centre du travail physique

Six joueurs sur 26. Près d'un quart du marocain a été formé, ou a passé la majeure partie de sa carrière, en Espagne. Achraf Hakimi, façonné par la Castilla du Real Madrid, et Yassine Bounou, qui écume les cages de Liga depuis dix ans (Atlético de Madrid, Gérone, Real Saragosse et FC Séville), ne sont pas les seuls à être imprégnés de la philosophie hispanophone. Font également partie de ce contingent l'attaquant du FC Séville Youssef En-Nesyri, le défenseur de Valladolid Jawad Al-Yamiq, ainsi que les binationaux Mounir El Kajoui (le gardien n°2), et Abdessamad Ezzalzouli., explique Gabriel Hicham Guedira, DG de la FC Barcelone Escola au Maroc de 2014 à 2018. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur marocain ne dit pas le contraire : Plus que de l'aimer, le sélectionneur s'en est inspiré, et pas seulement au niveau du jeu. Passé par le Racing Santander de 2004 à 2007, il y découvre la. Un procédé de préparation où le ballon est au centre du travail physique., remarque Gabriel Hicham Guedira. Et pour cela, quoi de mieux que de se servir chez les voisins ibériques., a-t-il déclaré. Sous la houlette d'Eduardo Domínguez, passé par le Celta de Vigo, l'Espanyol, la Real Sociedad,…