Un mardi historique pour le foot à Vanuatu

Un mardi historique pour le foot à Vanuatu

C’est ce qu’on appelle faire l’histoire. Ce mardi, sur l’archipel de Vanuatu, une première s’est déroulée, avec le premier match entièrement professionnel de l’histoire de l’île à être disputé sur le territoire .

Le match, amical, a confronté l’équipe du cru local, Vanuatu United, à Central Coast, club australien de A-League. Jouée devant les 6500 supporteurs du Freshwater Stadium, la rencontre a vu le club de Vanuatu punir son adversaire de ses largesses défensives (vainqueur 3-2).…

ABS pour SOFOOT.com