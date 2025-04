"Un marché assez chaotique": les boutiques de CBD dans le brouillard

Rideau fermé sur une boutique spécialisée dans le CBD à Paris, le 5 février 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Offre supérieure à la demande, affrontements juridiques, concurrence des buralistes: confrontées à de nombreux défis, les boutiques spécialisées dans la vente de CBD s'interrogent sur leur avenir.

"Le moment d’engouement est passé", observe Antonin Blaise, gérant d’une boutique de CBD à Orléans. L’offre est maintenant supérieure au "potentiel de consommateurs", explique celui qui a dû fermer une de ses enseignes à Vendôme, commune d’un peu plus de 15.000 habitants dans le Loir-et-Cher, ne faisant pas assez de bénéfices.

"Les boutiques dans les petites villes souffrent beaucoup. La concurrence est très rude", explique-t-il, "mais c’est la même chose dans les grandes villes". A Orléans, cinq magasins de CBD ont ouvert dans le centre.

Le cannabidiol (CBD), la molécule non psychotrope du cannabis, a connu un élan de popularité depuis quelques années, favorisé par une législation plus favorable et son développement dans les secteurs des compléments alimentaires et cosmétique. En 2022, 10% des Français adultes disaient avoir consommé du CBD, selon une étude de Santé Publique France.

Aujourd'hui, après un boom, le nombre de boutiques de CBD s'établit autour de 2.000, selon plusieurs acteurs du secteur interrogés par l'AFP.

- "Prix cassé" -

Le nombre de consommateurs s’est stabilisé. Beaucoup d’anciens fumeurs de cannabis, qui utilisent le CBD comme produit de transition, finissent par s’en détourner.

"Le CBD n’est pas addictif comme le tabac", explique le vendeur d’une boutique dans le 14e arrondissement de Paris, qui a requis l'anonymat. Selon lui, le nombre de boutiques va donc devoir diminuer pour s'aligner sur la demande.

La concurrence vient aussi des boutiques en ligne qui n’ont pas les mêmes coûts de fonctionnement.

"C’est la course au prix cassé sur internet", déplore Antonin Blaise, "avec des produits à 30 centimes le gramme alors que c’est minimum deux euros en boutique".

Les buralistes sont aussi de plus en plus nombreux à vendre des produits à base de CBD et sont déjà "bien implantés dans les villes et villages", explique Mathieu Luquet, cofondateur de Weedzy, une marque française de CBD destinée aux bureaux de tabac, qui parle d'"un marché assez chaotique".

"C'est comme avec l'essor" de la cigarette électronique, souligne-t-il, "beaucoup de magasins se sont montés rapidement avant de fermer" au profit des buralistes également entrés sur le marché.

Les gérants de "CBD shop" doivent aussi respecter un cadre réglementaire en constante évolution.

Des gummies au CBD dans un magasin spécialisé à Paris, le 14 juin 2018 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

En 2024, plusieurs molécules synthétiques et "hémisynthétiques" (naturelles mais retravaillées) ont été classées comme stupéfiants.

Vendus dans des boutiques de CBD, ces produits se présentent sous la forme d’huile, d’herbe, de gummies (compléments alimentaires sous forme de bonbons gélifiés) ou de liquides pour cigarettes électroniques.

L’Union des professionnels du CBD (UPCBD) avait saisi le Conseil d’État pour contester le classement de certaines molécules qui, selon eux, sont "présentes naturellement" dans le chanvre.

Le président de l’UPCBD, Paul Maclean, déplore ce qu'il estime être "une épée de Damoclès au-dessus de la tête des professionnels", inquiet que "certains vendeurs soient mal informés" sur les règles et la composition des produits qu’ils vendent.

- Risque pénal -

Le flou juridique concerne également les consommateurs.

Dans un arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation a statué que la conduite sous l'emprise du CBD, si des traces de THC sont trouvées lors d’un dépistage, constituait une infraction.

"On perd des clients qui ont peur d’être positif lors d’un contrôle car les tests salivaires sont trop sensibles et pas adaptés à la composition du CBD", s’inquiète Antonin Blaise.

Des plants de cannabis en fleur dans une serre de la firme produisant du CBD Phytocann près d'Ollon, dans l'ouest de la Suisse, le 19 mai 2021 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Autre incertitude: les denrées alimentaires produites à partir de fleurs de CBD qui, dans l'Union européenne, nécessitent une autorisation pour leur commercialisation.

Mais, faute d’études scientifiques concluantes, l'autorité européenne chargée de l'évaluation du risque n’a pas publié d’avis sur le CBD.

Résultat: les produits alimentaires fabriqués à partir de fleurs de CBD se retrouvent sur le marché français "de manière illégale", selon la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

"Si la loi est appliquée, la plupart des produits alimentaires en boutique devront être retirés de la vente", s’inquiète Jérôme Lecoq, secrétaire de l'association France Cannabis. "Beaucoup de boutiques ne pourront encaisser le coup et devront fermer".