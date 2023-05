Un maillot spécial pour les 50 ans d’un club de district lorrain

Comme ils sont vieux.

Un maillot d’histoire et de symboles. Le FC Hettange, club lorrain, a décidé de fêter ses 50 ans à l’instar de clubs comme l’AC Milan ou le PSG qui ont inspiré Eric Marinelli, entraîneur de l’équipe sénior B du club, et créateur d’un maillot spécial pour l’occasion. En partenariat avec Kappa, il a dessiné huit lots – doudoune, bonnets, écharpes, sac à dos, shorts, carte de supporter, maillots et veste – que le club a mis en vente pendant 30 jours au grand public. Le temps d’un week-end, l’opération a enregistré plus de 50 commandes pour le petit club lorrain.…

AC pour SOFOOT.com