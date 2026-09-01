Un maillot de Neymar provoque des ennuis à un enfant

Un maillot de Neymar provoque des ennuis à un enfant

Une histoire Neymaresque. Au Brésil, un garçon de 8 ans, supporter du Corinthians, a été pris à partie en tribunes après avoir demandé et obtenu le maillot de Neymar , à l’issue de la défaite de son équipe face à Santos (0-1), ce dimanche.

Sa faute ? Être fan de la star brésilienne, même lorsqu’elle porte les couleurs de l’adversaire. Sa famille et lui ont finalement dû quitter la Neo Química Arena par le tunnel menant aux vestiaires , escortés par la police.…

AC pour SOFOOT.com