Un Lyonnais de 17 ans intéresse le PSG
Quand on prend un râteau, on continue à gratter et dénicher d’autres pépites. Telle est la stratégie du PSG, qui, après avoir pris un refus du MHSC pour céder dès cet été Laciné Megnan-Pavé (16 ans) contre 10 millions d’euros, se tourne désormais vers Adil Hamdani, autre surdoué de l’école française du foot, selon L’Équipe . Le club de la capitale suit de très près l’ailier de 17 ans de l’OL, avec qui il lui reste un an de contrat aspirant.
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