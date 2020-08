Un Lyon majuscule devant Manchester City

Oui, l'Olympique Lyonnais s'est plié en quatre pour se hisser en demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire contre Manchester City (1-3). Oui, il retrouvera dix ans plus tard le Bayern à ce même stade de la compétition. Et oui, il faut d'ores et déjà considérer ce match comme un moment d'histoire. Voilà pourquoi.

Lyon qualifié en demies de Ligue des champions !

Le bal des revanchards

Mais bordel, par où commencer ? Quelle individualité ressortir de cet exploit réalisé par Lyon, face à Manchester City ? Comment analyser tout ça ? Où ont-ils cherché cette énergie et ce mental insoupçonnés ? Il faudra certainement du temps pour comprendre ce qu'il s'est passé ce samedi soir; au stade José-Alvalade. Moins de 24 heures après avoir bouffé de l'irrationnel à ne plus en pouvoir avec ce 8-2 infligé par le Bayern au Barça, personne n'était prêt à se faire resservir une telle plâtrée de folie. Et pourtant, l'Olympique Lyonnais - à qui on prêtait plutôt la position du fessé en écho aux événements de la veille - a au contraire infligé une déculottée aux petits bonhommes en bleu de Pep Guardiola.Le mot est peut-être fort : à un plat du pied de Raheem Sterling mieux ajusté face à une cage vide au moment où le score était à 1-1 et que les organismes lyonnais commençaient à souffrir, l'histoire aurait été radicalement différente. Mais par l'état d'esprit déployé par tout un groupe, remplaçants compris, par la conviction de tenir en main son adversaire et finalement le mérite d'avoir cru en chacune de ses opportunités, les Gones ont sorti un exploit majuscule qui fera date.Pourtant, tout avait débuté par quelque chose de finalement logique. Voir Maxwel Cornet profiter ainsi de la mansuétude d'Ederson -- d'un très grand secours, tout au long du match -- pour ouvrir le score et effacer la timidité lyonnaise n'avait rien de surprenant. Lui connaissait la voie, lui avait déjà inscrit trois buts en deux matchs contre les, lui sait qu'il vit sa meilleure vie depuis qu'il a été replacé sur ce côté gauche. Et c'est ainsi que l'ancien Messin a pu faire payer à Guardiola ses gribouillages tactiques, qui ont surtout décontenancé ses joueurs. Le train lyonnais était alors lancé, et s'il s'est par moment transformé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com