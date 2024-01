Un lycéen américain ouvre le feu dans son établissement: un collégien tué, plusieurs élèves blessés

A Perry, dans l'Iowa, le 4 janvier 2024 ( AFP / Christian Monterrosa )

Un lycéen américain de 17 ans a ouvert le feu jeudi matin dans son établissement de l'Iowa, tuant un collégien et blessant cinq autres personnes, en majorité des élèves, ont annoncé les autorités locales.

Identifié comme Dylan Butler, le tireur a été retrouvé "avec une blessure qu'il s'est lui-même infligée", a affirmé lors d'une conférence de presse Mitch Mortvedt, un responsable local.

Cette expression est d'ordinaire utilisée pour indiquer qu'un tireur s'est suicidé mais les autorités n'ont pas clairement dit s'il était mort, comme l'ont affirmé plusieurs médias américains. Sollicités par l'AFP, les services du shérif ont refusé de le confirmer.

Les faits se sont déroulés dans la petite ville de Perry, à une soixantaine de kilomètres de Des Moines, la capitale de l'Etat.

Le lycéen avait deux armes, un fusil à pompe et une arme de poing, a précisé M. Mortvedt.

"Il y a six victimes, dont l'une est décédée. Cette personne était un collégien", a-t-il ajouté. Quatre des personnes blessées sont des élèves, la cinquième fait partie de l'administration, a-t-il encore dit.

"Butler a aussi publié un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux à peu près au moment de la fusillade", a-t-il poursuivi, sans aucune précision sur leur contenu.

- "Cauchemar" -

Le shérif Adam Infante avait plus tôt indiqué que la présence d'un tireur avait été signalée vers 07H37 locales.

La police est arrivée "dans les sept minutes" et "a localisé plusieurs victimes par balle", a-t-il dit.

"Heureusement, il y avait très peu de lycéens et d'enseignants dans l'établissement" en raison de l'heure matinale, et les cours n'avaient pas encore commencé, a-t-il ajouté.

Selon les médias locaux, il s'agissait du premier jour de reprise après les vacances d'hiver.

Les images de l'établissement montraient une forte présence policière.

Une lycéenne, Ava Augustus, a raconté ce qu'elle a vu du drame à la chaîne locale WHO 13.

"On a entendu +il est à terre, vous pouvez sortir+ et j'ai couru et on voyait du verre partout, du sang sur le sol", a-t-elle dit.

Jody Kurth, dont le beau-fils a été éraflé par une balle, a elle dit à la chaîne locale KCCI que c'était "un cauchemar absolu".

- Fléau -

Ces tirs se sont produits alors que l'Etat de l'Iowa s'apprête à donner, le 15 janvier, le coup d'envoi de la saison des primaires du Parti républicain lors du vote de ses électeurs en petites assemblées de quartier, les "caucus".

Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les fusillades y sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer, car de nombreux Américains restent très attachés à leurs armes.

Des écoles et lycées sont régulièrement le théâtre de fusillades dans le pays. En mai 2022, un homme avait ainsi tué 19 élèves et deux enseignantes dans l'école primaire Robb de la ville d'Uvalde, au Texas.

Et en février 2018, un ancien élève du lycée de Parkland, en Floride, avait abattu 14 élèves et trois adultes en quelques minutes, armé d'un fusil semi-automatique. Il a été condamné à la prison à vie.

Le président américain Joe Biden avait appelé le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, à mettre fin à "l'épidémie de violence par armes à feu", après une "vague" de tueries et un an jour pour jour après une fusillade survenue lors d'un défilé.