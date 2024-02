Un lycée du Puy-en-Velay adopte la musique de la Ligue des champions comme sonnerie

La vraie magie de la Coupe de France.

Après un excellent parcours en Coupe de France et l’élimination de Reims au tour précédent, l’équipe féminine du Puy Foot 43 a eu le meilleur et le pire tirage possible : le Paris Saint-Germain. Ce mercredi à 14h30, les Ponotes, pensionnaires de troisième division reçoivent « l’une des meilleures équipe féminines du monde » , d’après Mélie Langrené, défenseure centrale du Puy Foot. Et pour ce rendez-vous les joueuses reçoivent un soutien hors pair de la part de tous les habitants dans la ville. « C’est vrai que le fait que les places partent aussi vite m’a surpris , confie à la presse la joueuse de 17 ans, encore lycéenne. On peut voir que nous aurons beaucoup de soutien, c’est très encourageant pour nous ! » …

