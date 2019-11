Un loup photographié pour la première fois en Charente-Maritime

Drôle de rencontre pour un infirmier de Saint-Thomas-de-Conac dans le sud-ouest de la Charente-Maritime, à 85 km au nord de Bordeaux.Mercredi, en se promenant près de parcelles de vignes, il a photographié un animal qui vient d'être authentifié par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) comme étant un loup gris (Canis lupus). Charente-Maritime: un loup gris observé le long de l'estuaire de la Gironde https://t.co/yQ3wAztSBG-- EMF Charentes (@EMFCharentes) November 22, 2019 Après la Dordogne et la Charente, où la présence du loup est quasi certaine depuis plusieurs mois, c'est la première fois qu'un tel spécimen est recensé dans ce département depuis le retour de l'espèce en France.Selon la préfecture de Charente-Maritime, « cet événement est à rapprocher de la confirmation par la mairie de Mortagne ce jeudi 21 novembre, de la découverte de brebis mortes il y a une quinzaine de jours sur la ferme bio de la Gravelle qui était restée inconnue jusqu'à ce jour, sans que l'ONCFS soit dans la capacité d'affirmer le lien entre les faits en raison des délais. » Pour l'heure, « l'ONCFS poursuit ses investigations pour déterminer l'origine de cet animal et collecter des informations qui pourraient permettre de le localiser. Toute observation suspecte de grand canidé ou tout constat d'attaque sur animaux sauvages ou bétail domestique doivent être rapidement signalés au service départemental compétent de l'ONCFS », poursuit la préfecture, en rappelant que le loup est une espèce protégée.Une population estimée à 530 adultesDepuis son éradication de France dans les années 1930, le loup a fait une réapparition naturelle au début des années 1990, via l'Italie et les Alpes, notamment dans le parc du Mercantour.Selon l'ONCFS, la population de loups était estimée au sortir de l'hiver 2018-2019 à 530 adultes, contre 430 un an plus tôt, avec toujours une concentration dans les ...