information fournie par So Foot • 23/02/2024 à 15:46

Un licenciement de László Bölöni coûterait trop cher au FC Metz

Shakespeare n’a jamais écrit de drame à la hauteur de la saison du FC Metz.

De retour en déprime dans l’élite, le FC Metz ne compte que quatre victoires en 22 rencontres et pointe à la 17 e place, à cinq points du premier non-relégable. Le président Bernard Serin cherche des solutions pour relancer la machine et le traditionnel fusible de l’entraîneur est bien sûr évoqué. Seulement, L’Équipe explique que les Grenats n’ont de toute façon pas les moyens de se séparer de László Bölöni, qui a prolongé jusqu’en 2025 et qui coûterait trop cher en indemnités de licenciement.…

QF pour SOFOOT.com