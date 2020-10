Un Lewandowski record fait rugir le Bayern contre Francfort

Si Robert Lewandowski a brisé un record avec le Bayern contre l'Eintracht Francfort (5-0), ce triomphe ne permet pas au Rekordmeister de prendre la tête de la BuLi, toujours occupée par un Leipzig qui s'est défait du Hertha Berlin (2-1). Le Borussia Mönchengladbach a lui renversé un Mayence au fond du trou malgré le doublé de Jean-Philippe Mateta (2-3).

Bayern 5-0 Eintracht Francfort

Lewandowski porte plainte contre son ex-agent

Il va finir par tous les dépoussiérer. Avec son triplé du jour contre un Eintracht Francfort encore invaincu en championnat jusque là, Robert Lewandowski est devenu le premier joueur à claquer dix pions dès les cinq premières journées de Bundesliga.Et pourtant, l'après-midi n'était pas partie pour être si radieuse. Dès la deuxième minute, le Bayern doit déplorer la blessure d'Alphonso Davies, qui s'est salement tordu la cheville. Et l'Eintracht, irradié de sa volonté d'aller chercher très haut le, démarre fort (deux frappes dès les deux premières minutes). Mais l'ogre bavarois ne tarde pas à faire rentrer les choses dans l'ordre : Kingsley Coman et Thomas Müller profitent d'une défense adverse désorganisée pour faire tonner Lewandowski du gauche. Un quart d'heure plus tard, le Polonais claque une tête croisée monstrueuse sur corner pour faire le break. Et même si les partenaires d'Almamy Touré ne se débrouillent pas si mal (sept tentatives lors des 35 premières minutes), il en faudrait beaucoup plus pour inquiéter ce Bayern-là.Lucas Hernandez, tout feu tout flamme depuis son entrée à la place de son concurrent Davies, manque deux fois de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com