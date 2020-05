Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un légionnaire de l'armée française tué au combat au Mali Reuters • 04/05/2020 à 23:03









PARIS (Reuters) - Un légionnaire de l'armée française est mort lundi au Mali lors d'un affrontement contre des djihadistes, ont annoncé l'Elysée, le ministère des Armées et l'état-major militaire français. Le légionnaire de 1e classe Kévin Clément est le deuxième membre du même régiment à mourir en l'espace de trois jours après le décès vendredi du brigadier Dmytro Martynyouk, qui avait été blessé le 23 avril lors d'une autre opération au Mali. Tous deux appartenaient au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne, dans les Bouches-du-Rhône. Kévin Clément a été tué dans "un accrochage avec des terroristes" dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali, a dit le ministère des Armées. Cette zone est située dans la région dite des trois frontières, avec le Niger et le Burkina Faso, où se concentre une partie des efforts de l'opération Barkhane avec les pays du G5 Sahel. L'état-major des armées françaises a précisé que "son sous-groupement tactique désert, engagé dans une action de harcèlement zonal et de ratissage contre les groupes armés terroristes, a décelé plusieurs ennemis". Au cours de l'affrontement avec ces "éléments terroristes isolés", Kévin Clément a été grièvement blessé par balle et il est mort à Gao où il avait été évacué par hélicoptère. Deux djihadistes ont été "mis hors de combat", selon l'armée française, qui intervient depuis 2013 au Mali. Le président de la République Emmanuel Macron "s'incline avec un profond respect devant le sacrifice de ce légionnaire (...) tombé dans l'accomplissement de sa mission", est-il écrit dans un communiqué de l'Elysée. "Il tient à exprimer à nouveau son entière confiance aux militaires français déployés au Sahel et salue leur engagement total dans leur difficile mission", ajoute l'Elysée. "Il souhaite rappeler le soutien de la France aux pays du G5 Sahel et sa détermination à oeuvrer pour la paix dans la région, au sein de la Coalition pour le Sahel." (Bertrand Boucey)

