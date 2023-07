Un latéral gauche brésilien proche de l’OM ?

C’est sûr que ce n’est pas le poste le plus fourni.

Avec les retours de prêts d’Issa Kaboré et Nuno Tavares, ainsi que le départ de Sead Kolašinac pour l’Italie, il n’y a plus que Jonathan Clauss pour jouer latéral à l’OM. Pablo Longoria s’est donc activé et aurait jeté son dévolu sur Renan Lodi selon RMC Sport et Foot Mercato. Le latéral gauche brésilien appartient actuellement à l’Atlético de Madrid, où il est arrivé pour plus de 20 millions d’euros en 2019, et aurait même un accord verbal avec les Phocéens, d’après Foot Mercato.…

LT pour SOFOOT.com