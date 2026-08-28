Un juge américain suspend la décision du Pentagone d'inscrire Anthropic sur une liste noire

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* Anthropic accuse le secrétaire américain à la Défense d'avoir outrepassé ses pouvoirs; le Pentagone affirme que la qualification de "risque pour la sécurité nationale" est légale

* La juge Lin a estimé que cette désignation était "illégale et sans fondement"

par Jack Queen

Un juge américain a bloqué jeudi l’inscription d’Anthropic sur la liste noire du Pentagone, dernier rebondissement en date dans la bataille à haut risque qui oppose le créateur de Claude à l’armée au sujet de la sécurité de l’IA sur le champ de bataille. Dans sa plainte déposée devant le tribunal fédéral de Californie , Anthropic allègue que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a outrepassé ses pouvoirs en désignant Anthropic comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement en matière de sécurité nationale, une qualification que le gouvernement peut attribuer aux entreprises exposant les systèmes militaires à une infiltration ou à un sabotage potentiels par des adversaires.

Cette décision sans précédent de Pete Hegseth , qui fait suite au refus d’Anthropic d’autoriser l’armée à utiliser le chatbot IA "Claude" à des fins de surveillance ou pour des armes autonomes aux États-Unis, a empêché Anthropic de remporter certains contrats militaires. Les dirigeants d’Anthropic ont déclaré que cela pourrait coûter à l’entreprise des milliards de dollars en perte d’activité et en atteinte à sa réputation.

Anthropic affirme que les modèles d’IA ne sont pas suffisamment fiables pour être utilisés en toute sécurité dans des armes autonomes et qu’elle s’oppose à la surveillance nationale, qu’elle considère comme une violation des droits, mais le Pentagone estime que les entreprises privées ne devraient pas pouvoir entraver l’action militaire.

La juge fédérale Rita Lin, nommée par l’ancien président démocrate Joe Biden, a rendu son verdict dans une ordonnance de 59 pages dans laquelle elle a estimé que la décision du Pentagone était "illégale et sans fondement".

"Le simple prétexte de la sécurité nationale ne constitue pas un chèque en blanc permettant de punir et d’exercer des représailles contre les détracteurs du gouvernement", a-t-elle écrit.

La désignation d’Anthropic constituait la première fois qu’une entreprise américaine était publiquement désignée comme présentant un risque pour la chaîne d’approvisionnement en vertu d’une loi obscure sur les marchés publics visant à protéger les systèmes militaires contre le sabotage étranger.

Dans sa plainte déposée le 9 mars, Anthropic a allégué que le gouvernement avait violé son droit à la liberté d’expression garanti par le premier amendement de la Constitution en exerçant des représailles à l’encontre de ses opinions sur la sécurité de l’IA. L’entreprise a déclaré qu’elle n’avait pas eu la possibilité de contester cette désignation, ce qui constituait une violation de son droit à une procédure régulière garanti par le cinquième amendement.

La plainte indique que cette décision était illégale, non étayée par des faits et en contradiction avec les éloges que l’armée avait précédemment adressés à Claude.

Le ministère de la Justice a rétorqué que le refus d’Anthropic de lever ces restrictions pourrait semer le doute au Pentagone quant à la manière d’utiliser Claude et risquerait de paralyser les systèmes militaires en cours d’opérations, selon un document déposé auprès du tribunal.

Le gouvernement a déclaré que cette désignation résultait du refus d’Anthropic d’accepter les clauses contractuelles, et non de ses positions sur la sécurité de l’IA. Anthropic est également partie à une deuxième action en justice en instance à Washington, D.C. , concernant une autre désignation de risque liée à la chaîne d’approvisionnement émise par le Pentagone, qui pourrait entraîner son exclusion des marchés publics civils.