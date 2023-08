Un journaliste saoudien offre une Rolex à Fabinho

Un pays où les journalistes sont plus riches que les joueurs ?

Après la démonstration d’Al-Ittihad face à Al-Raed (3-0), pour le plus grand bonheur de Karim Benzema et N’Golo Kanté, leur coéquipier Fabinho s’est vu tendre quelque chose d’inhabituel en zone mixte, là où les journalistes dégainent normalement leurs micros et caméras. A la place, Ibrahim Al-Faryan, un journaliste saoudien, a tout simplement offert une Rolex à l’ancien monégasque, incrédule et hilare. Et maladroit, aussi, puisque le Brésilien l’a fait tomber de suite.…

AHD pour SOFOOT.com