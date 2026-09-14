Un journal d'État chinois fustige les appels d'Anthropic en faveur d'un ralentissement de l'IA, les qualifiant de tactique de « Guerre froide »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Chine fustige l'essai du directeur général d'Anthropic, le qualifiant d'« hypocrite et manquant de vision »

* Les appels à ralentir le développement de l'IA de pointe interviennent alors que des chercheurs américains mettent en garde contre des risques catastrophiques

par Laurie Chen

Un essai du directeur général d’Anthropic appelant à ralentir le développement de l’IA peut sembler être une prise de position rationnelle axée sur les risques liés à la sécurité, mais il s’agit en réalité d’un « scénario de guerre froide » visant la Chine, a déclaré le Global Times, journal soutenu par l’État, dans un éditorial.

Dans cet essai publié samedi puis soutenu par Sam Altman, directeur général d'OpenAI, et Elon Musk, fondateur de SpaceX, Dario Amodei a présenté un cadre visant à modérer le développement des capacités des modèles d'IA de pointe et à gagner du temps pour gérer les risques de sécurité croissants.

Amodei a également exhorté les États-Unis à renforcer les contrôles à l’exportation de puces vers la Chine et à sévir contre les pratiques présumées de « distillation » de modèles par les laboratoires chinois d’IA. Il a également déclaré dimanche à CBS News que le « dilemme le plus difficile » concernant sa proposition de ralentir les progrès de l’IA serait que la Chine et d’autres nations adversaires choisissent de ne pas faire de même.

Le tabloïd Global Times a déclaré que le véritable objectif de l’essai d’Amodei était « de tenter de freiner le développement de l’IA en Chine par le biais de barrières technologiques et de monopoles réglementaires, de maintenir l’hégémonie monopolistique de Washington dans les technologies de pointe, et d’exclure la Chine du système mondial de gouvernance de l’IA ».

« Cette “guerre froide silencieuse de l’IA” est hypocrite et manque de vision à long terme », a-t-il déclaré, ajoutant que l’exclusion de la Chine de l’innovation mondiale en matière d’IA « augmenterait considérablement les coûts liés aux essais et aux erreurs ainsi que les risques de perte de contrôle dans le développement mondial de l’IA ».

Les législateurs américains ont appelé de leurs vœux l’adoption de nouvelles règles pour encadrer les systèmes d’IA, après les avertissements alarmants de deux chercheurs d’Anthropic selon lesquels les progrès rapides de l’IA pourraient conduire à l’extinction de l’espèce humaine dans un avenir pas si lointain.

Dimanche, Donald Trump a balayé d’un revers de main les appels à ralentir l’IA, affirmant que des « forces très négatives » suscitaient des inquiétudes exagérées.

« Nous devançons la Chine en matière d’IA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je souhaite que cela reste ainsi, car celui qui domine l’IA remporte la partie », a déclaré Trump.

Les États-Unis et la Chine prévoient de discuter mi-septembre des risques liés à la sécurité de l’IA de pointe, selon certaines sources, et la question pourrait être abordée lors d’un sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping le 24 septembre.