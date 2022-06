Un jour, un transfert : Ivan Klasnić à Nantes

À l'été 2008, alors que Nantes remonte tout juste de Ligue 2, l'international croate se pose en Loire-Atlantique avec son statut de miraculé et son pedigree d'avant-centre respecté, à la sortie d'un Euro de bonne facture. Mais rien ne va se passer comme prévu chez les Canaris.

"Waldemar Kita avait un peu pris les rênes de ce dossier médical avec un établissement réputé [...]. L'histoire l'avait touché, humainement cela lui semblait intéressant." Christian Larièpe, directeur technique de l'époque

Entre Totti et Pauleta

A priori, mis à part pour offrir à ses supporters un vivier de vannes toujours bien senties au sujet de son business le plus marquant (la pénoplastie, ou allongement de pénis) , la fibre médicale de Waldemar Kita - opticien optométriste de formation - ne semble pas avoir été très utile au Football Club de Nantes, dont il est le propriétaire depuis quinze ans désormais. Mais à l'intersaison 2008, c'est - selon ses dires - peut-être grâce à cela qu'il a tiré son épingle du jeu. Le 8 juillet 2008, les négociations entre le FCN et Ivan Klasnić viennent d'aboutir à unet l'homme d'affaires franco-polonais fanfaronne déjà :Car l'attaquant croate n'est pas un joueur comme les autres : victime d'une anomalie rénale, il a subi deux greffes de rein en 2007 (de sa mère, puis de son père, à deux mois d'intervalle), la première ayant échoué. À l'Euro un mois plus tôt avec sa sélection, alors qu'il avait été écarté des terrains pendant dix mois en 2007 le temps de se soigner, il est même devenu le premier joueur transplanté d'un rein à disputer une grande compétition, un véritable exploit. Ce qui explique que la visite du CHU de Nantes et lapromise par l'octuple champion de France aient pu participer à le convaincre de s'installer dans la cité des Ducs de Bretagne.En Autriche et en Suisse, le gaucher est surtout passé tout près de qualifier son pays en demi-finales après une entrée décisive en prolongation face à la Turquie (Semih Şentürk lui ayant coupé l'herbe sous le pied à la 120minute), avec un beau bilan final de deux pions en 97 minutes seulement sur le terrain lors de la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com