Un joueur ruthénois bousculé par un spectateur, Bordeaux-Rodez définitivement arrêté

La bêtise n’a décidément pas de limite.

La rencontre de la 38 e journée de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez, ce vendredi, a été définitivement arrêtée peu après la vingtième minute de jeu. Alors que Lucas Buades venait d’ouvrir le score pour les visiteurs et célébrait son but devant le virage des Ultramarines, un spectateur est descendu des tribunes et s’est faufilé jusqu’au terrain afin de bousculer le joueur ruthénois. Ce dernier est resté de longues minutes au sol, avant d’être évacué par le SAMU. L’arbitre, lui, a décidé de renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires, considérant que leur intégrité était menacée. Après de longues minutes d’attente, il a été décidé que le match ne reprendrait pas, comme l’a annoncé l’arbitre, Nicolas Rainville, en conférence de presse. Dans les prochains jours, la commission de discipline de la LFP tranchera sur l’issue de cette partie. Au vu de la gravité des événements constatés, une défaite des Aquitains sur tapis n’est pas à exclure.…

RB pour SOFOOT.com