Un joueur passe par Linkedin pour trouver un club
Les temps sont durs. LinkedIn , c’est pas que pour les étudiants qui viennent d’enchaîner cinq ans d’études sans trouver d’emploi ou pour ceux qui écrivent un post de trois pages pour expliquer comment leur dernière expérience professionnelle a changé leur vie. Y’a aussi les footeux en quête d’un nouveau projet . Alors peu de chances de voir le CV de Mbappé ou Yamal mais pour Ovie Ejaria, actuellement sans club , tout moyen est bon pour rejouer au ballon.
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