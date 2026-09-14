« Un joueur niveau Real Madrid » : Gattuso encense un ancien Marseillais

Ça, c’est de la décla ! Samedi dernier, lors de la rencontre de Serie A qui opposait la Lazio à l’AC Milan (2-2), l’entraîneur laziale , Gennaro Gattuso, s’est quelque peu enflammé à propos d’un de ses gars . Au micro de DAZN, en avant match, le Mister a affirmé : « J’ai toujours dit que Nuno Tavares était un joueur du niveau du Real Madrid » . Peut-être pour ça qu’il n’est pas l’entraîneur du Real.

« Il aurait pu passer 10 ou 12 ans au Real Madrid »

Le champion du monde 2006 semble en tout cas impressionné par le niveau affiché par l’ancien Marseillais de 26 ans puisqu’il en a remis une couche : « Il aurait dû être au Real Madrid. Il possède tout : la vitesse, le pied droit et le pied gauche. C’est inhabituel, mais il a besoin d’un peu de temps pour récupérer après le match. C’est un bon garçon, et il faut entrer dans sa tête et lui faire comprendre les choses […] il aurait pu passer 10 ou 12 ans au Real Madrid . » …

AC pour SOFOOT.com