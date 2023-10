information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 19:55

Un joueur israélien de Grenade mis en cause pour des tweets haineux

Il ne pouvait jouer qu’à Grenade, avec ce genre de sortie.

Le conflit israélo-palestinien qui s’est embrasé samedi dernier à la suite d’une offensive du Hamas contre Israël pourrait bien avoir des conséquences pour Shon Weissman, attaquant israélien des R ojiblancos . Au-delà de sa peine personnelle, ce dernier pourrait en tout cas être inquiété pour des réponses ou des likes sur des tweets parlant du conflit de façon assez belliqueuses et sans équivoque. Selon divers médias espagnols, un groupe de citoyens grenadins et palestiniens auraient ainsi dénoncé Weissman au parquet de la province de Grenade pour un « delito de odio » , littéralement traduit par « crime de haine » et que le droit espagnol définit comme « un acte criminel commis sur la base d’un préjugé ». …

JF pour SOFOOT.com