Un joueur espagnol du Barça forfait pour le Mondial

Oh pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant. Les supporters du FC Barcelone et de l’ équipe nationale d’Espagne doivent répéter ces mots du regretté Thierry Gilardi en boucle, après l’annonce de la blessure de Fermín López . Le club catalan a partagé la nouvelle dans un communiqué publié ce lundi, précisant que le milieu de terrain de 23 ans souffre d’une fracture du cinquième métatarsien du pied droit .

MEDICAL REPORT 🚨 The first team player Fermín López suffered a fracture to the fifth metatarsal bone in his right foot in the game against Betis. The player will undergo surgery. pic.twitter.com/fit9sq5HRm…

CT pour SOFOOT.com