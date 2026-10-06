Un joueur du Suriname victime de cris de singe au Guatemala, mais expulsé

Un joueur du Suriname victime de cris de singe au Guatemala, mais expulsé

Le monde à l’envers. Le Surinamien Richonell Margaret a été expulsé durant la rencontre de Ligue des nations de la CONCACAF sur la pelouse du Guatemala après avoir été victime de cris de singe par les supporters. Expulsé par l’arbitre pour « conduite antisportive » après un crachat en direction des tribunes, l’attaquant des Go Ahead Eagles s’est expliqué sur ses réseaux sociaux après la rencontre pour son geste.

« Tout le stade imitait des cris de singe à mon égard »

Il n’a pas attendu longtemps avant de réagir. Richonell Margaret a publié des captures d’écran montrant des dizaines d’insultes racistes , emojis et mèmes de singes. Avant d’ensuite prendre la parole en expliquant que « tout le stade imitait des cris de singe à mon égard et à celui de mes coéquipiers. Devons-nous continuer à accepter cela ? » .…

LT pour SOFOOT.com