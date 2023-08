Un joueur du DC United viré pour racisme envers un coéquipier

Le racisme, c’est mal.

Et Taxiárchis Foúntas, attaquant de 27 ans du DC United et international grec, l’a appris à ses dépens. Accusé par son coéquipier néerlandais – d’origine curacienne – Nigel Robertha de lui avoir proféré une insulte raciste lors d’un match face au New England Revolution le 15 juillet (comme indiqué par The Athletic ), Foúntas a vu son contrat avec son club être rompu ce jeudi. « Fountas avait été placé sous suspension administrative le 21 juillet après des informations jugées crédibles selon lesquelles il avait utilisé un langage prohibé et discriminatoire visant un autre joueur » , explique la MLS.…

JB pour SOFOOT.com