information fournie par So Foot • 19/02/2024 à 18:10

Un joueur de Valenciennes accusé d'avoir agressé un supporter

Un joueur de l’effectif professionnel de Valenciennes, présent avec la réserve en National 3 ce dimanche face à l’équipe réserve du LOSC (3-3), aurait agressé un supporter après la rencontre. Selon les informations du 11valenciennois ce lundi, le joueur, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait dégoupillé après avoir été invectivé durant toute la partie. Le Nordiste aurait « craqué » après le coup de sifflet final, assénant un coup violent au niveau du visage d’un supporter, tombé au sol, avant d’être envoyé aux urgences. « Vous êtes des joueurs de Ligue 2 et vous vous faites balader par des gamins de N3 », auraient par exemple lancé quelques fans, précise La Voix du Nord .

« Il est tout de suite parti aux urgences, il a une double fracture et il va se faire opérer dans les prochaines heures », a raconté un témoin au média valenciennois. Avant d’assurer qu’il n’y avait pas eu d’insultes de la part de la victime présumée : « Je n’ai pas les mots exacts, mais on m’assure qu’il n’y a pas eu d’insultes ni de coups de la part du supporter, on peut parler de propos chambreurs, voire virulents. » …

JBC pour SOFOOT.com