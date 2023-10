Un joueur de Sacramento débute chez les pros à seulement 13 ans

Sacré coup de vieux.

Da’vian Kimbrough n’a même pas l’âge d’avoir son brevet des collèges, mais il est déjà sur les terrains de l’USL Championship, la deuxième ligue la plus compétitive d’Amérique du Nord. Dimanche, l’attaquant du Republic FC de Sacramento est entré à la 87 e minute, flanqué du numéro 14, alors que son équipe menait 2-0 face aux Lights de Las Vegas. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à fouler une pelouse chez les professionnels aux USA, à 13 ans, 7 mois et 13 jours. Il efface Axel Kei, lancé à 13 ans et 9 mois en octobre 2021.…

QB pour SOFOOT.com