information fournie par So Foot • 05/05/2023 à 12:44

Un joueur de Monza condamné à 5 ans de prison ferme

Football et justice partie 14675.

Armando Izzo, défenseur italien de Monza, en prêt du Torino, a été condamné ce jeudi à Naples à cinq ans de prison ferme pour « complicité externe d’association mafieuse et fraude sportive » , rapporte l’agence de presse italienne ANSA. Le joueur et ses avocats ont annoncé qu’ils allaient faire appel de cette condamnation. Izzo est ainsi accusé d’être impliqué, avec deux autres personnes – dont son cousin Umberto Accurso, chef du clan camorriste Vinella Grassi di Secondigliano – d’avoir truqué un match de Serie B entre Avellino (son club d’alors) et Modène lors de la saison 2013-2014.…

GD pour SOFOOT.com