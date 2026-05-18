Un joueur de MLS s’offre la célébration de l’année

De quoi rappeler le prime du Stjarnan FC. Vous ne connaissez pas Sam Sarver ? Cet Etats-unien de 23 ans, attaquant au FC Dallas s’est pourtant fait un prénom dimanche dernier en inscrivant un but précieux dans le temps additionnel face aux Earthquakes de San Jose, permettant à son club de l’emporter (2-3) et d’intégrer le Top 5 de la Conférence Ouest de la MLS.

WTF de A à Z

Le but est beau, la célébration qui suit, elle, relève du grand art. Sarvert commence par s’installer avec trois coéquipiers sur un panneau publicitaire, puis les lascars se jettent en arrière, à la manière de plongeurs qui descendent en mer. Tout ça sous le nez des « ultras » de San Jose qui répliquent à grands coups d’insultes et de jets d’objets divers.…

JD pour SOFOOT.com