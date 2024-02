information fournie par So Foot • 22/02/2024 à 09:11

Un joueur de la Fiorentina est atteint de la malaria

Rentré à Florence en vainqueur de la CAN avec la Côte d’Ivoire, Christian Kouamé doit désormais se reposer. En effet, l’ailier de 26 ans à contracté la malaria (également appelée paludisme) durant la fin de son séjour ivoirien. La Fiorentina a ainsi communiqué à ce sujet, expliquant que : « Dans la nuit du 20 au 21 février, Christian Kouamé a eu de la fièvre et s’est senti mal. Les examens réalisés démontrent qu’il a contracté la malaria. Il a reçu les soins nécessaires et il fera l’objet de nouveaux examens dans les prochains jours. »

Christian Kouamé – qui a disputé 22 matchs avec la Viola cette saison (dont 10 titularisations) – devrait donc être absent au moins jusqu’à la fin du mois de février. Pour rappel, la malaria est une maladie tropicale et potentiellement mortelle, transmise par un parasite émanant d’une piqûre de moustique. Impliquant de fortes fièvres, une fatigue musculaire, et des difficultés respiratoires, elle doit être traitée thérapeutiquement et n’est pas contagieuse.…

AB pour SOFOOT.com