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Un joueur de la Colombie menacé de mort
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 00:43

Un joueur de la Colombie menacé de mort

Un joueur de la Colombie menacé de mort

Comme un air de déjà-vu… Après l’élimination de la Colombie face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde (0-0, 3-4 aux tirs au but), Jaminton Campaz a reçu plusieurs menaces de mort, tout comme des membres de sa famille . L’attaquant est pris pour cible depuis son occasion manquée en prolongation, à la 115 e minute, qui aurait pu envoyer les Cafeteros en quarts de finale.

Dans un communiqué publié vendredi, la Fédération colombienne de football (FCF) a condamné « catégoriquement » ces menaces et appelé le parquet à identifier et poursuivre leurs auteurs : « Aucun athlète, ni aucun membre de son entourage, ne devrait faire l’objet d’intimidation pour avoir représenté son pays dans un contexte sportif. » Campaz a lui aussi pris la parole sur les réseaux sociaux : « Nous pouvons penser différemment, ressentir de la frustration ou de la tristesse, mais aucune passion ne justifie la haine et de vivre dans la peur. »…

FL pour SOFOOT.com

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