Un joueur de l'Atlético suspendu pour un carton reçu en 2024

Il n’y a pas encore prescription. C’est une drôle de situation à laquelle se retrouve confronté l’Atlético de Madrid au moment d’accueillir Liverpool pour son entré en lice dans cette Ligue des champions. Son jeune ailier espagnol Arnau Ortiz est en effet suspendu en raison d’un carton reçu… il y a plus de deux ans .

Exclu lors d’un barrage de C4 en août 2024

Parti évoluer sous les couleurs du Śląsk Wrocław, le jeune homme y dispute en effet un barrage de Ligue Europa Conférence, perdu face au FC Saint-Gall. Exclu lors de la manche retour le 15 août 2024 , il n’a depuis jamais été en position de purger sa peine. Et reste donc suspendu pour le premier match européen pour lequel son club, même nouveau, serait qualifié. Titulaire lors de la première journée de Liga, entré en jeu pour les deux dernières, celui qui évoluait avec la réserve des Colchoneros la saison passée devra donc attendre la venue de Manchester United mi-octobre pour savourer la petite musique pour la première fois.…

TB pour SOFOOT.com