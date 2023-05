Un joueur de D6 espagnole porté disparu

Avis de recherche.

Depuis ce matin, David García Mitogo, attaquant guinéen qui évolue à l’Atlético Arnoia (D6 espagnole), est porté disparu et activement recherché dans une rivière entre Arnoia et Ribadavia, des communes de Galice. Le joueur aurait quitté sa maison et laissé la porte d’entrée ouverte, sans donner de nouvelles. La garde civile a lancé les recherches avec les habitants de la ville et ses coéquipiers. Seul son téléphone a été retrouvé sur le pont au-dessus d’une rivière.…

AC pour SOFOOT.com