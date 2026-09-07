Un joueur de Cambuur réagit d'une drôle de manière à une décision du VAR
#BalancetonVAR . Le capitaine du SC Cambuur, Jamal Amofa, n’a visiblement pas apprécié de voir l’arbitre de la rencontre opposant son club au Telstar SC indiquer le point de penalty pour ses adversaires après visionnage du VAR, dans les derniers instants du match . Sur les images qui montrent l’arbitre siffler, Amofa apparaît au second plan en pleine chute libre et les yeux fermés, désespéré par la décision de l’homme au sifflet.
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