Un joueur de 2e division en Bleus, une première depuis...

Des B aux A, le b.a.-ba. Pas grand monde ne l’avait vu venir. Après Pablo Pagis, Zinédine Zidane et son staff ont choisi d’accueillir un petit nouveau inconnu en Bleus : Saël Kumbedi est en équipe de France . Initialement convoqué avec les Espoirs de Gérald Baticle, le latéral formé à l’OL va découvrir les A pour batailler avec l’Italie, ce jeudi, et avec la Turquie, ce dimanche. ZZ a choisi le latéral droit alors qu’il joue à Wolfsburg, qui a été relégué en deuxième division allemande cet été (voir So Foot n°240).

Sissoko, sans jouer

La convocation d’un joueur de deuxième division est rare, mais pas une première. Il y a d’abord eu Moussa Sissoko, à Newcastle, lors de l’Euro 2016 . Le milieu de terrain venait de terminer sa saison de Premier League à la 18 e place. Transféré à l’intersaison à Tottenham, l’ancien nantais n’a pas eu la chance de jouer en Championship, contrairement à David Trezeguet. L’attaquant avait été appelé en Bleus en 2007 , alors que sa Juve venait d’être rétrogradée en Serie B après le scandale du Calciopoli. Jean-Alain Boumsong , qui jouait également à Turin, a aussi été appelé par Raymond Domenech.…

UL pour SOFOOT.com