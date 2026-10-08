Un joueur d’Everton condamné pour paris sportifs

Shérif s’est fait peur. La fédération anglaise a annoncé ce jeudi la condamnation pour paris sportifs de l’attaquant Martin Sherif (20 ans), appartenant à Everton. Le Néerlandais a écopé d’une amende de 5 000 livres sterling (environ 6 000 euros), suite à des infractions au règlement de l’instance britannique sur les paris, pour des faits commis sur une durée de 15 mois.

61 matchs concernés

Le joueur des Toffees , qui n’a jamais évolué avec l’équipe première et qui sort de deux prêts à Rotherham et à Port Vale, a reconnu son implication dans 61 paris placés sur des matchs de football entre le 20 novembre 2024 et le 12 février 2026. Une sanction relativement clémente suite à la prise en compte de plusieurs circonstances atténuantes par la commission mobilisée sur l’affaire, notamment la reconnaissance rapide du joueur de sa culpabilité ou sa coopération tout au long de l’enquête.…

OC pour SOFOOT.com